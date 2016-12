Jackpot do Euromilhões saiu em Portugal

Desde o seu lançamento em 2004, o Euromilhões já contemplou mais de seis dezenas de apostadores portugueses com o primeiro prémio.



O maior prémio de sempre atribuído em Portugal foi de 190 milhões de euros, entregues a um apostador de Castelo Branco, em 2014.



No sorteio desta terça-feira, para o segundo prémio foram apurados 14 totalistas, seis dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, cerca de 67 mil euros.



O terceiro prémio vai ser distribuído por 15 totalistas, três dos quais em Portugal, cabendo a cada um cerca de 14 mil euros.



No quarto prémio acertaram 67 totalistas, 11 dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, cerca de 1.500 euros.









O jackpot de 61 milhões de euros do sorteio desta terça-feira do Euromilhões saiu em Portugal.Fonte do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericóridia confirmou aoque o prémio europeu saiu a um único apostador, que registou o boletim em Portugal. O valor exacto do prémio é de 61.653.352 euros.O primeiro prémio do Euromilhões saiu a um apostador que registou o seu boletim no distrito de Lisboa, informou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Oapurou que o quiosque onde o boletim foi registado situa-se em Carnaxide.