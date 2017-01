Jorge Torgal: “Medicina geral no centro do sistema”

- Aproximar os médicos da Ordem, porque uma maioria de médicos não se tem revisto na instituição. Menos de 20% dos médicos votam nas eleições, o que mostra o alheamento. A Ordem não dá resposta a grandes preocupações dos médicos. Há uma degradação das condições de trabalho e este modelo das instituições está esgotado. Não basta pôr dinheiro nas unidades de saúde, é preciso reorganizar os serviços internos dos hospitais e centros de saúde, mudar a filosofia do sistema de saúde, que deve estar centrado no doente.- Com ações que valorizem o papel do médico na sociedade, visando o prestígio da profissão, e promovendo estruturas de apoio social aos clínicos. Além disso, o centro do sistema deve ser a medicina geral e familiar e não o hospital. A lógica é tão importante como ter a população mais idosa, com várias doenças, que precisa de respostas de saúde e de acompanhamento mas não tem.- O problema tem de ter resposta no antes, durante e depois de acontecer, ou seja, é preciso harmonizar três setores: a medicina geral e familiar, os cuidados hospitalares e os continuados, de forma a haver uma resposta mais integrada e o doente estar no centro do sistema de saúde.- Deve recentrar a atividade na sua missão, de regulação da profissão médica. Deve assegurar a independência face a governos, partidos, confissões religiosas e agentes económicos. Deve-se investir mais na formação dos médicos e intervir no domínio das novas tecnologias de informação e comunicação para as colocar efetivamente ao serviço de todos.