Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem com trissomia 21 já teve consultas

Emanuel Silva esperava há mais de dois anos.

Por A.I.F. | 08:47

Emanuel Silva, o jovem de 25 anos que esperava há mais de dois anos por uma consulta, foi atendido ontem no Hospital de São João, no Porto.



‘Manu’ tem trissomia 21 com síndrome de Klinefelter - uma doença rara que lhe causa uma dependência de 98% - e necessita agora de realizar uma operação para reduzir o peso.



"O ‘Manu’ teve três consultas: de nutrição, de endocrinologia e de cirurgia. Agora vai fazer uma série de exames para que seja avaliada a hipótese de fazer a operação. O meu medo é que não façam a cirurgia", diz a mãe, Ângela Silva.



O excesso de peso coloca em risco uma prótese que o jovem tem na anca. Emanuel terá uma nova consulta já em abril.