Jovem em pré-coma sem assistência na Urgência

Pai de Paulo Costa diz que o filho esteve 10 horas numa maca sem assistência em Santarém.

01:30

Em vez de ser acolhido numa Unidade de Cuidados Especializados, um jovem em pré-coma esteve dez horas deitado numa maca na Urgência do Hospital de Santarém, sem assistência, alimentação e higiene. A denúncia é da família, acusando o hospital de negligência grosseira.



Paulo Costa, de 23 anos, ficou entre a vida e a morte num acidente de viação no dia 14 de dezembro, perto de Coruche. Esteve internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, até 16 de janeiro, data da sua transferência para Santarém, num estado de saúde muito débil. A família esperava o seu internamento numa unidade adequada, mas Paulo acabou por ficar "esquecido", segundo o pai, José Costa, numa maca na Urgência. "Como é possível deixar alguém entubado e ventilado sem assistência, durante tantas horas?", questiona.



Ao CM, a administração do hospital garante que Paulo esteve na Urgência, "em isolamento", enquanto os médicos procederam à avaliação da sua situação clínica "de grande complexidade" para decidir em que serviço seria internado, o que demorou algumas horas.



Sofreu traumatismos em todo o corpo

Paulo Costa sofreu um traumatismo craniano muito grave e fraturas na coluna, bacia e braços, resultado do aparatoso acidente em Coruche. Esteve em coma induzido no Santa Maria e tem vindo a recuperar lentamente. Está atualmente internado no Serviço de Ortopedia do Hospital de Santarém e vai necessitar de tratamentos especializados e demorados para voltar a adquirir algumas capacidades motoras que tinha antes do acidente.