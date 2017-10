Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juízes sentem-se pressionados

Líder sindical fala de decisões em tempo recorde.

Por Paula Gonçalves | 08:25

Os juízes sentem-se pressionados para proferir decisões em tempo recorde, afirmou ontem Manuela Paupério, presidente da Associação Sindical de Juízes, no XI Congresso, que decorre até amanhã na Figueira da Foz.



"A visibilidade crescente que é dada à decisão é acompanhada de uma constante pressão para que seja proferida em tempo recorde", sublinhou a juíza.



Manuela Paupério alertou que "não basta aumentar o número de decisões proferidas ou diminuir o tempo da sua prolação para se concluir, sem mais, que o sistema judicial funciona adequadamente". A decisão deve ser proferida "em tempo razoável", mas "tem de ser pensada, prudente, refletida", tomada sem "constrangimentos ou pressões".



A juíza abordou ainda a revisão do Estatuto, por concluir há 6 anos: "Este protelamento sucessivo demonstra a pouca consideração votada à área de soberania e muito concretamente aos juízes."



Já António Gaspar, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, disse que o poder judicial é "o parente pobre no condomínio privado dos outros poderes de soberania".