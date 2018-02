Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgamentos adiados em Loulé devido à chuva

Tribunal sofreu infiltrações devido às chuvas e Proteção Civil aconselhou encerramento.

14:36

Várias diligências que estavam marcadas para esta quarta-feira, incluindo julgamentos foram suspensos no Tribunal de Loulé esta quarta-feira devido à forte chuva que se faz sentir no território algarvio.



As chuvadas obrigaram a encerrar o palácio de Justiça devido a infiltrações em pelo menos dois pisos.



A Proteção Civil fez uma avaliação do edifício e concluiu que não havia condições para o tribunal estar aberto ao público, pelo que o mesmo vai estar fechado durante esta quarta-feira.