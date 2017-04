Justiça aceita crianças ouvidas por psicólogos

CM fonte do organismo.



O novo método é experimentado há dois anos em tribunais do Porto. As crianças são ouvidas pelo psicólogo numa sala com uma parede de vidro, onde, do outro lado, estão juiz e advogados. A sessão só termina quando o juiz ordenar e caso este não tenha mais questões a colocar.



A Ordem dos Psicólogos, por seu turno, clarifica que "nenhum psicólogo substitui um juiz". "A intervenção do psicólogo no tribunal é essencial na qualidade de perito, cuja avaliação e conhecimento técnico apoia o tribunal", disse aofonte do organismo.O novo método é experimentado há dois anos em tribunais do Porto. As crianças são ouvidas pelo psicólogo numa sala com uma parede de vidro, onde, do outro lado, estão juiz e advogados. A sessão só termina quando o juiz ordenar e caso este não tenha mais questões a colocar.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Juízes e advogados consideram positivo o apoio de psicólogos forenses na entrevista para Declarações para Memória Futura (DMF) a crianças vítimas de abuso sexual, um método que está em testes há dois anos na comarca do Porto."Faz sentido que seja um juiz a ouvir a criança, mas pode ser um psicólogo, até porque o juiz pode fazer perguntas indutoras. Na minha ótica, o juiz ganha com a assessoria do psicólogo", explicou ao CM Manuela Paupério, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.Opinião partilhada pelo bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, com a ressalva de que "deve haver contraditório de perícias". O bastonário disse ainda aodefender a "pluridisciplinaridade dos tribunais de família" e a "formação especial de juízes e advogados".