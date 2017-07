Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Krokodil pode ser usado no combate à dor

É uma das drogas sintéticas mais destrutivas.

Por Bernardo Esteves | 10:58

O krokodil, uma das drogas sintéticas mais destrutivas, tem na sua composição 95 analgésicos, alguns com potencial para serem usados no combate à dor. A descoberta foi feita por uma equipa de investigadores da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário e Faculdade de Farmácia do Porto, liderada por Ricardo Dinis Oliveira. Foi publicada na revista científica da Academia Americana de Química.



"Esta droga pode oferecer de forma inesperada um arsenal terapêutico para a dor", disse o coordenador do estudo. O krokodil foi detetado na Rússia há uma década.