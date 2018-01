Lactalis retira 12 milhões de latas de leite em pó do mercado

Contaminação detetada em 83 países. Portugal não foi afetado.

Por Lusa | 00:44

A multinacional francesa Lactalis vai retirar do mercado mais de 12 milhões de latas de leite em pó para bebés, de 83 países, depois da suspeita de contaminação com a bactéria salmonela, mas o caso não afeta Portugal.



Em entrevista hoje ao Journal du dimanche, o diretor-geral da Lactalis, Emmanuel Besnier, afirmou que a operação implicará a retirada da totalidade do produto, mais de 12 milhões de latas de leite, e há o compromisso de atribuição de indemnizações às famílias prejudicadas.



A decisão envolverá 83 países, mas Portugal não é afetado, porque os pacotes de leite em causa não são comercializados no mercado nacional.



A megaoperação da empresa foi tomada pela empresa depois de uma reunião de Emmaniel Besnier com o ministro da Economia, Bruno Le Maire.



De acordo com o balanço mais recente, 35 crianças foram diagnosticadas em França com a bactéria salmonela depois de terem consumido um leite produzido pela Lactalis.



A bactéria salmonela causa intoxicações alimentares, além de gastroenterite benigna e outras infeções mais graves.



São particularmente perigosas em crianças pequenas, pessoas idosas ou com sistema imunitário débil.



Em dezembro, a empresa já tinha procedido à retirada de vários lotes de leite em pó e na altura a direção de comunicação do grupo Lactalis disse à Lusa que os pacotes em causa não são comercializados em Portugal.