Lagarta ataca crianças em Queluz de Baixo

CM o responsável.



A situação ocorreu logo pela manhã e terá sido um aluno a chamar a atenção de uma professora, após ver uma ‘fila’ de lagartas junto ao pinheiro que se encontra no pátio da escola.



A docente alertou a coordenadora da escola, que por sua vez informou a sede de agrupamento. "Atuou-se de imediato", afirmou José Dinis, garantindo ainda ao CM que alunos, professores e pais podem entrar na escola "sem qualquer problema".



A lagarta do pinheiro é um inseto cujos pelos atuam como agulhas, as quais podem provocar irritações cutâneas e por vezes dificuldades respiratórias.



O diretor-adjunto do agrupamento garantiu ainda que foi feita a devida desinfestação do local. "A Câmara Municipal de Oeiras, através do serviço de Ambiente, interveiu e foi uma atuação rápida e eficaz. Foram recolhidos os ninhos da processionária, ou lagarta do pinheiro, como é conhecida", explicou ao

Alguns alunos da Escola Básica 1 Jorge Mineiro, em Queluz de Baixo, no concelho de Oeiras, foram assistidos esta terça-feira pelo 112 devido a irritações ligeiras na pele provocadas pela lagarta do pinheiro.A situação foi mais complicada para cinco alunos entre os 8 e os 9 anos de idade, mas de acordo com José Dinis, diretor-adjunto do agrupamento de Escolas Linda-a-Velha/Queijas, a que pertence a EB1 Jorge Mineiro, "nenhum precisou de ser hospitalizado".Foram chamados ao local o Delegado de Saúde, a Proteção Civil e os Bombeiros de Barcarena. "As crianças que ficaram com uma erupção cutânea foram tratadas no local", afirmou José Dinis.