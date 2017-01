'Lagarta do pinheiro' leva 15 crianças ao hospital

Quinze crianças, alunos da Escola Básica do Bairro de São Miguel, em Alvalade, foram hoje transportadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com sintomas de urticária, prurido e manchas na pele, indicou fonte oficial do INEM.De acordo com o ME, "os serviços competentes da Câmara Municipal de Lisboa estão já a tratar da remoção dos ninhos das lagartas processionárias do pinheiro, que estiveram na origem deste incidente", que levou a que também o INEM e a Proteção Civil se deslocassem à escola.Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o alerta foi dado cerca das 12h00 e dava conta de "várias crianças" desta escola de Lisboa com "urticária, prurido e manchas na pele", acrescentando que as mesmas estariam a brincar junto de um ninho da vulgarmente chamada de lagarta do pinheiro.O INEM acrescentou à agência Lusa que 15 destas crianças foram levadas para o Hospital de Santa Maria por um autocarro do Regimento de Sapadores dos Bombeiros de Lisboa, que ajudou na ocorrência.Contudo, segundo o INEM, não há ainda certezas quanto às possíveis causas destes sintomas.Algumas das crianças foram assistidas no local e não necessitaram de ser encaminhadas pera o hospital.