Lagarta do pinheiro pode prejudicar a saúde do seu animal

Processionárias libertam milhares de pelos que podem condicionar a saúde pública.

Quase toda a gente já ouviu falar na processionária (ou lagarta do pinheiro, como é habitualmente conhecida), o famoso animal que predomina principalmente no início da primavera, mas que, devido às alterações climáticas cada vez mais vincadas, constitui uma ameaça durante quase todo o ano.



Estes animais podem constituir uma ameaça à saúde pública, não só dos humanos, como também dos animais de estimação. Este tipo de lagartas, que andam geralmente em procissão (daí o nome) libertam milhares de pelos que podem provocar irritações, alergias, dificuldades respiratórias e outro tipo de reações adversas.



Assim, caso seja dono de algum animal, deve estar atento a alguma possível alteração que possa indicar que algo se passa de errado. Focinho inchado, comichão ao redor dos olhos ou dificuldades respiratórias são possíveis sintomas de uma reação do animal às processionárias.