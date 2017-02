Lar de Tomar ilegal desde abril de 2016

Dez idosos depositados em garagem

O lar ao qual pertenciam os dez idosos encontrados numa garagem em Linhaceira, Tomar, estava a funcionar de forma ilegal desde abril de 2016. Foi quando a Segurança Social fiscalizou essa e outra casa da mesma proprietária e instaurou um processo de contraordenação, com aplicação de sanção de encerramento, por nenhum dos estabelecimento ter alvará. A proprietária, Alcina Alho, recorreu e o tribunal confirmou a decisão para ambos. A sentença foi conhecida a 12 de janeiro quando foi afixado nos lares o edital com o aviso de encerramento.Ao, a assessoria do Instituto de Segurança Social explicou que o lar que funcionava em Macieiros, num anexo à casa da proprietária, tal como se encontra, "não pode vir a ser licenciado". Segundo a proprietária, por estar numa zona considerada reserva ecológica.Alcina Alho diz aoque só teve noção de que teria de fechar portas quando viu o aviso afixado no portão: "Tive medo, entrei em pânico e comecei a telefonar para os familiares para virem buscar os idosos, só que houve alguns que me pediram por tudo para os levar comigo."