Legionella assusta hospital em Lisboa

Bactéria não está neutralizada no S. Francisco Xavier.

Por João Saramago, Sónia Trigueirão, Francisca Genésio e José Lúcio Duarte | 01:33

O surto de legionella que atinge o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, provoca um número crescente de vítimas.



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou que o período de incubação pode durar até dez dias e há forte possibilidade de novas infeções. No último balanço efetuado ontem à noite foram diagnosticados 19 casos de doença dos legionários, três dos quais estão internados nos Cuidados Intensivos.



A bactéria da legionella foi encontrada em vários pontos dos circuitos de água do hospital e embora o risco de contágio ainda não tenha sido neutralizado não foi decidido encerrar parte, ou a totalidade da unidade hospitalar. Graça Freitas, explicou que iam proceder a um plano, de forma faseada, através de um choque térmico ou produtos químicos, nomeadamente o cloro, para eliminar a fonte do foco de infeção.



A diretora-geral quis deixar uma palavra de tranquilidade, afirmando que o hospital tem um plano de contingência para estas situações .



O plano de contingência não foi, contudo, explicado à totalidade dos profissionais de saúde que trabalham no São Francisco Xavier. O CM sabe que há um sentimento de revolta, uma vez que a maioria só soube ontem do contágio pelos meios de comunicação social. Um dos profissionais revelou mesmo que "a administração da unidade de saúde sabe da situação pelo menos desde o dia 31 de outubro e não informou os trabalhadores".



"Só ontem, depois da conferência de imprensa, é que terá falado com alguns chefes de equipa", adiantou a mesma fonte que preferiu o anonimato.



O Sindicato dos Enfermeiros deu conhecimento aos principais órgãos de soberania sobre a falta de informação. Colocam em dúvida a realização de inspeções ao ar condicionado e aos duches.



Limitado acesso de doentes graves

O acesso dos doentes graves ao hospital está condicionado. Segundo a Direção-Geral da Saúde, "o INEM irá redirecionar temporariamente para outras instituições hospitalares os doentes mais graves".



Vila Franca ainda sem julgamento

As vítimas do surto de legionella que atingiu o concelho de Vila Franca de Xira em 2014, continuam a aguardar por uma "indemnização" e que os responsáveis sejam punidos pela Justiça. O surto infetou 403 pessoas, das quais, 14 morreram. Em março deste ano, foi proferida uma acusação do Ministério Público (MP) que indiciou sete pessoas e duas empresas (a Adubos de Portugal (ADP) e uma firma responsável pelo tratamento da água pelos crimes de infração de regras de conservação e ofensas à integridade física. Segundo o MP, o surto de legionella foi causado pela "manifesta falta de cuidado" dos arguidos que não cumpriram "um conjunto de regras e técnicas na conservação/manutenção" de uma das torres de refrigeração da ADP. Contudo, o MP só conseguiu apurar nexo de causalidade em 73 das pessoas afetadas e em oito das 14 vítimas mortais.