Legionella atinge 14 na CUF Descobertas

Falta contactar 40 dos doentes internados no período crítico.

Por João Saramago | 08:35

Há 14 doentes diagnosticados com legionella, no âmbito do surto com origem no hospital CUF Descobertas, em Lisboa. No espaço de 24 horas foi revelado o diagnóstico de três novos casos.



A um número crescente de casos está associado um acréscimo de doentes nos cuidados intensivos. O mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde reportava três doentes nesta unidade. O relatório refere também que dos 14 casos, nove doentes são mulheres e que 12 têm mais de 50 anos.

O hospital CUF Descobertas divulgou entretanto que "contactou 760 dos 800 doentes internados durante o período de 6 a 26 de janeiro. Destes, 728 não apresentavam, à data, sintomas compatíveis com legionella. Os restantes 32 tinham sintomatologia e foram aconselhados a recorrer ao Atendimento Permanente".



Acrescenta que destes, "25 já se deslocaram ao hospital CUF Descobertas e todos apresentaram análises negativas a legionella, à exceção do doente ontem internado".



O surto no hospital CUF Descobertas surgiu a 16 de janeiro, depois de, a 31 de outubro último, um outro surto, também em Lisboa, ter ocorrido no Hospital de São Francisco Xavier, provocando a morte de seis pessoas, entre 59 casos diagnosticados. Neste caso, as autoridades determinaram o fim do surto a 27 de novembro.