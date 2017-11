Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Legionella coloca oito pessoas nos cuidados intensivos

Autoridades de Saúde confirmaram este domingo 46 casos da doença.

Por Cláudia Machado e João Carlos Rodrigues | 09:09

O surto de legionella que teve origem no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, obrigou este domingo ao internamento de mais um doente na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), segundo o último boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde. Ontem, eram já oito os casos da Doença dos Legionários tratados em UCI.



Ainda segundo o último balanço, estão confirmados 46 casos de contaminação pela bactéria, mais um do que os contabilizados no sábado. Trata-se de uma mulher com idade igual ou superior a 70 anos.



O surto fez quatro mortos. Maria Santos, 68 anos, e Olívia Ornelas, 97 anos. Ambas viviam no concelho de Oeiras. Segundo apurou o CM, os funerais devem realizar-se hoje no cemitério de Oeiras. A hora dos mesmos não estava ainda definida. Maria Santos estava internada no Hospital São Francisco Xavier, sofria de diabetes e tinha um problema num dedo do pé.



Olívia Ornelas estava internada para ser submetida a uma cirurgia, por ter fraturado uma perna. As outras duas vítimas - Simão José Santiago, 77 anos, e Maria da Graça Ribeiro, 70 anos - foram fazer exames e consultas.



Ministério Público está a investigar o caso

O Ministério Público decidiu instaurar um inquérito às mortes devido ao surto de legionella. Pela necessidade de serem realizadas autópsias, os velórios das duas primeiras vítimas mortais tiveram de ser interrompidos.



PORMENORES

Bactéria detetada

A bactéria da legionella foi detetada tanto na rede interna de água do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, como numa das torres de refrigeração da unidade hospitalar.



Sintomas da doença

Os sintomas da Doença dos Legionários passam por febre, dores de cabeça, falta de ar, tosse seca ou com sangue, calafrios, dores no tórax e articulações.