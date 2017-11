Legionella em hospital faz dois mortos

Um homem com 77 anos e uma mulher com 70, que sofriam de várias doenças, morreram na sequência do surto.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) vão intervir junto de todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde e das Unidades Locais de Saúde para procederem a uma auditoria especial. O objetivo, segundo Fernando Almeida, presidente do INSA, é verificar se os procedimentos para evitar situações como a que aconteceu no Hospital São Francisco Xavier estão a ser devidamente cumpridos.



De acordo com o mesmo responsável, as unidades de saúde já têm planos para evitar e eliminar estas situações, portanto, o que as equipas do INSA e do SUCH vão fazer é confirmar que os procedimentos que são seguidos estão a resultar e aperfeiçoar eventuais falhas dos mesmos. Já estão previstas reuniões para esta semana.

Uma mulher de 70 anos que sofria de vários problemas de saúde e um homem de 77, igualmente debilitado por outras doenças, foram as primeira vítimas mortais do surto de legionella no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, revelou ontem Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.O homem faleceu no Hospital dos Lusíadas, unidade privada onde estava internado por opção própria. A mulher morreu no Hospital de Santa Maria. Ambos estavam internados nos Cuidados Intensivos destas unidades de saúde. Terão sido contaminados com a bactéria quando se encontravam nas consultas externas do Hospital São Francisco Xavier.O surto de legionella afetou pelo menos 29 pessoas: duas morreram, uma teve alta, três estão ainda nos Cuidados Intensivos e os restantes estão internados em enfermarias. Os doentes internados estão em várias unidades de saúde, nomeadamente no hospital de Santa Maria, onde ontem deu entrada mais uma pessoa, no Pulido Valente, e nos hospitais de São Francisco Xavier, Santa Cruz e Egas Moniz. Estes últimos três pertencem ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO). Grande parte dos doentes está no Egas Moniz.De acordo com Graça Freitas, até agora foram detetados vários pontos onde os utentes contraíram a doença. Alguns estavam internados, mas a maioria foi ao hospital para consultas e urgências. Porém, há uma pessoa que contraiu a doença quando acompanhava outra ao hospital e nem se encontrava doente. De acordo com Graça Freitas, esta pessoa terá estado a maior parte do tempo na parte de fora do hospital, junto às Urgências. Logo, há fortes indícios de que a bactéria poderá ter circulado no exterior do hospital.Fernando Almeida, presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, revelou que ontem uma equipa sua e outra do Serviço Comum dos Hospitais fiscalizaram e fizeram análises noutras unidades de saúde do CHLO, nomeadamente, nos hospitais Egas Moniz e Santa Cruz.