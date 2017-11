Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospital São Francisco Xavier não está a receber doentes via INEM

Restantes serviços estão abertos e a funcionar normalmente na unidade hospitalar.

Por Lusa | 10:43

O Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde foram diagnosticados 30 casos de pessoas infetadas com 'legionella', está a funcionar normalmente e com todos os serviços abertos, segundo fonte da administração.



Na sequência deste surto morreram duas pessoas, na segunda-feira.



Segundo a mesma fonte, não existe qualquer alteração no funcionamento desta unidade de saúde, que pertence ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO).



A única mudança refere-se aos doentes encaminhados pelo INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) e que desde sábado estão a ser referenciados pelo organismo para outras unidades de saúde.



Ainda assim, o serviço de urgência está aberto e a funcionar sem constrangimentos, adiantou a mesma fonte.



Num comunicado conjunto enviado na segunda-feira à noite, DGS (Direção geral de Saúde) e INSA (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge) indicaram que, até às 20h00 de segunda-feira, "foram diagnosticados 30 casos de Doença dos Legionários com possível ligação epidemiológica ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) - Hospital de São Francisco Xavier", mais um caso do que o anterior balanço.



"Os doentes são, na sua maioria, idosos com fatores de risco associados, nomeadamente doenças crónicas graves e hábitos tabágicos", indica o comunicado assinado pela diretora da DGS, Graça Freitas, e pelo presidente do INSA, Ricardo Jorge.



As duas entidades informam que "está em curso a investigação epidemiológica nas vertentes da vigilância da saúde humana e ambiental, a fim de apurar as circunstâncias que originaram o surto", tendo sido realizadas vistorias técnicas aos equipamentos e às estruturas "potencialmente associados a fontes de transmissão", trabalhos que vão "manter-se durante os próximos dias".



A 'legionella' é uma bactéria responsável pela doença dos legionários, uma pneumonia grave. A infeção transmite-se por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infeção tem tratamento efetivo.