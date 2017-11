Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Legionella volta a ser detetada em centro de saúde de Mangualde

Torneiras de água quente já foram fechadas.

12:01

Um ano depois do último surto, volta a ser detetada a bactéria da legionella no centro de saúde de Mangualde, no distrito de Viseu.



A presença da bactéria foi detetada em 2016 e o caso foi arquivado pela Entidade Reguladora da Saúde após terem sido tomadas medidas mas, um ano depois, a presença da legionella foi novamente detetada na água da rede deste estabelecimento médico.



Para garantir que ninguém é contagiado, as torneiras de água quente e diversas áreas do centro de saúde já foram novamente fechadas.



Apesar disso, a Administração Regional assegura que não há risco iminente para a saúde pública. Mesmo assim, o centro de saúde vai ser alvo de obras, para garantir a eliminação do problema.