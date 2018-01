Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leroy Merlin e Aki vão ser fundidos

Objetivo é juntar numa única estrutura as duas marcas de bricolage, construção, decoração e jardim.

15:41

O Leroy Merlin e o Aki vão ser fundidos numa só estrutura, segundo anunciou o grupo Adeu que é proprietário das duas marcas.



Segundo a imprensa espanhola, o objetivo da empresa francesa é juntar as duas marcas de bricolage, construção, decoração e jardim.



"O Aki assegura a polivalência e a agilidade do conceito de proximidade. O Leroy Merlin traz a sua experiência no setor, o desenvolvimento de projetos e a solidez da sua aposta multicanal", diz Ignacio Sánchez Villegas, diretor-geral do Leroy Merlin em Espanha.



O Leroy Merlin é, normalmente, a marca das grandes superfícies e o Aki é a marca das lojas mais pequenas.