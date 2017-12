Lidl Portugal assegura funcionamento durante greve

Empresa lamenta greve e garante funcionamento "dentro da normalidade".

Por Lusa | 22.12.17

O Lidl Portugal lamentou esta sexta-feira a convocação da greve dos trabalhadores dos armazéns dos supermercados, garantindo, no entanto, estar assegurado o abastecimento das lojas para a época do Natal, bem como o seu funcionamento "dentro da normalidade".

"O Lidl Portugal mantém um diálogo constante e construtivo com os sindicatos, tendo por isso sido surpreendido com a greve pois tem demonstrado, e sempre privilegiou, o compromisso com os colaboradores e a sua valorização, apostando na criação de condições de trabalho de excelência, progressão salarial, a par da formação e desenvolvimento de carreiras", refere em comunicado.

A empresa diz que assegura condições superiores às acordadas no contrato coletivo de trabalho negociado entre a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e o sindicato, nomeadamente com o pagamento de salários acima dos valores acordados no contrato coletivo de trabalho, tendo sido pioneiro em Portugal ao aumentar, em 2016, para 600 euros o valor do seu ordenado mínimo.