Lidl recolhe 'Figos Secos com Farinha' após detetar fungos

Cadeia garante reembolso, mesmo sem apresentação de talão.

Por Lusa | 16:46

A cadeia de supermercados Lidl e um fornecedor estão a recolher vários lotes de 'Figos Secos com Farinha', devido à presença de substâncias produzidas por fungos que podem afetar a saúde humana, anunciou a empresa.



Trata-se dos lotes 505-17 e 564-17 do artigo 'Figos Secos com Farinha', fornecidos pela empresa Productos Biovera e vendidos nas lojas Lidl.



Em comunicado, a cadeia de supermercados explica que na origem da recolha está a "presença de aflatoxinas em níveis que poderão causar preocupação para a saúde humana", as quais foram detetadas numa "análise de rotina".



"As aflatoxinas são produtos metabólicos naturais produzidos por diversos fungos que ocorrem sobretudo em frutos secos e nem sempre podem ser evitados", lê-se no comunicado.



O artigo pode ser devolvido em qualquer das lojas Lidl, o qual assegura o respetivo reembolso, "mesmo sem a apresentação do talão de compra".