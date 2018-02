Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Limite de 12 horas nas Urgências para médicos em formação

Regra consta do despacho publicado em Diário da República.

08:50

Os médicos internos passam a ter um limite de 12 horas semanais de trabalho nos serviços de Urgência e nos Cuidados Intensivos, podendo prestar extraordinariamente também até 12 horas de trabalho adicionais por semana nos mesmos serviços, mas só se for "indispensável para assegurar o normal funcionamento".



As regras constam do despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República, que define o regime jurídico da formação médica pós-graduada e que determina também que o internato médico se inicia no primeiro dia útil de cada ano civil, sendo que o ingresso nesta formação pós-graduada se faz por concurso, que é aberto no terceiro trimestre de cada ano.



O novo modelo da prova nacional de acesso entra em vigor no concurso a abrir em 2019 e substitui o ‘exame Harrison’, que os médicos têm de realizar para acederem à especialidade, que estava em vigor há 40 anos e que era criticado por ser focado na memorização.