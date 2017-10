Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Limite na lei bloqueia pedido de paternidade

Dois portugueses esperaram 50 e 26 anos, respetivamente, para instaurar processos.

Por Sónia Trigueirão | 04.10.17

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem absolveu ontem o Estado Português em dois casos de reconhecimento de paternidade. Em ambos, foi considerado que a aplicação da lei pelos tribunais portugueses, que determina um prazo limite para a instauração de um processo de reconhecimento de paternidade, não afetou o direito ao respeito pela vida privada e familiar nos termos do artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.



A lei em Portugal determina que um descendente só pode fazer o pedido de investigação de paternidade até dez anos depois de atingir os 18 anos, sendo possível estender esse prazo por três anos, por exemplo, se a paternidade tiver sido impugnada por outra pessoa, ou ter tido conhecimento de factos e circunstâncias que possibilitem a investigação apenas depois do prazo determinado pela legislação.



Assim, segundo o acórdão, os dois portugueses "demonstraram uma injustificada falta de diligência na instauração de processos de paternidade porque esperaram 50 e 26 anos, respetivamente, desde que atingiram a maioridade para procurar essa legalidade" e "o interesse vital dos requerentes em ter sua verdade biológica legalmente estabelecida não os isenta de cumprir os requisitos estabelecidos pelo direito interno".



Sabiam quem era o pai há décadas

Os dois portugueses tinham 68 e 40 anos quando iniciaram os processos de reconhecimento de paternidade em Portugal. Ficou provado que ambos sabiam quem podia ser o pai mesmo antes de atingirem a maioridade.



Milionário português com dois processos

Um dos casos mediáticos mais recentes sobre um processo para requerimento da paternidade é o de António da Silva Rodrigues, dono da Simoldes e o quinto homem mais rico do País, com uma fortuna avaliada em 1115 milhões de euros. Uma mulher brasileira avançou com dois processos de averiguação de paternidade, um no Brasil e outro em Portugal, para que reconheça um menino de seis anos. O empresário já faltou a sete testes de ADN.



2 anos era o prazo que um descendente tinha para pedir o reconhecimento judicial do seu pai ou mãe biológicos, até à alteração da lei em 2009.



Registos sem pai

Nos últimos cinco anos, foram registados em Portugal 2348 bebés sem o nome do pai, o que obriga o Ministério Público a abrir processos.