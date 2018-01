Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Limpar oito barragens vai custar 2,3 milhões de euros

Remoção de matéria orgânica permite melhorar a qualidade da água e garante maior capacidade de armazenamento.

Por João Saramago | 08:46

Garantir "melhor qualidade da água" e obter "maior capacidade de armazenamento" são dois dos objetivos do programa que visa remover os sedimentos das albufeiras de oito barragens e aumentar o paredão de uma delas (Pretarouca), numa ação com um custo de 3,5 milhões de euros.



O Programa de Intervenção a Curto Prazo em Albufeiras foi ontem apresentado na Estação de Tratamento de Água do Monte da Rocha, no concelho de Ourique. A iniciativa visa retirar das albufeiras "nutrientes e matéria orgânica que são responsáveis pela degradação natural da qualidade da água", disse o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.



O investimento será repartido por nove intervenções de limpeza nas oito albufeiras, com um custo de 2,3 milhões de euros. Os restantes 1,2 milhões de euros serão canalizados para uma empreitada de alteamento para aumentar de 3,2 para 4,2 hectómetros cúbicos (mais 31%) a capacidade da barragem de Pretarouca, que abastece para consumo as populações dos concelhos de Lamego, Resende e Tarouca. Desta última verba será pago um sistema de comportas hidropneumáticas no descarregador de cheias.



A obra, classificada como "muito necessária" mas sem caráter "urgente", vai implicar a retirada de um milhão de toneladas de materiais.



Enxoé garante água com melhor qualidade

No valor de 2,6 milhões de euros, a AgdA - Águas Públicas do Alentejo adjudicou a empreitada que irá reforçar o abastecimento de água aos concelhos de Barrancos, Mértola, Moura e Serpa.



A ligação à Estação de Tratamento de Água do Enxoé, além de assegurar o abastecimento de água em quantidade aos quatro municípios, vai permitir melhorar a qualidade da água distribuída às populações, hoje servidas por captações subterrâneas.



Técnica do Exército na limpeza do Divor

O Exército vai participar na ação de limpeza da albufeira da barragem do Divor disponibilizando meios mecânicos para retirar e transportar sedimentos ricos em nutrientes: materiais que provocam excesso de vida vegetal, o que dificulta e aniquila a vida animal por falta de oxigénio.



SAIBA MAIS

170

barragens em Portugal contam com uma capacidade de armazenamento superior a 1 hm3 ou possuem mais de 15 metros de altura a partir da fundação.



Maior da Europa ocidental

Alqueva é o maior lago artificial da Europa ocidental, com 4 150 milhões de m3. Na última seca, alimentou o rio Sado.



Reforço em Fagilde

Fagilde (Viseu) terá as comportas reforçadas para a capacidade subir de 2,8 para 4,3 milhões de metros cúbicos.