Lina Conceição reencontra duas irmãs no ‘Separados pela Vida’

Mulher nasceu em Lisboa, há 42 anos, e foi abandonada pela mãe com apenas três meses.

Por C.M. | 07:34

Lina Conceição nasceu em Lisboa, há 42 anos, e foi abandonada pela mãe com apenas três meses, acabando por ser adotada pela ama e pelo marido desta. Resolveu procurar os 11 irmãos biológicos e encontrou respostas no programa ‘Separados pela Vida’, da CMTV, que foi emitido este sábado.



Depois de mais de 40 anos sem saber o que tinha acontecido à família biológica, Lina reencontrou duas irmãs: Adelaide Canelas, de 43 anos, e Elisabete Martins, de 36 anos.



Adelaide e Elisabete são as únicas com memórias da mãe biológica, que faleceu em dezembro de 2010. "Cheguei a encontrar a minha mãe, mas nunca mais a quis voltar a ver", disse Adelaide Canelas, que foi perfilhada pelos padrinhos de batismo.



"Acho que todos devem saber quais são as nossas origens", acrescentou Lina, que espera agora criar laços com as irmãs.