Lingerie e tecnologia erótica como prendas de Natal

A sexóloga acredita que os grandes clientes destes produtos são homens e mulheres, entre os 30 e os 40 anos, sobretudo casais que querem "manter a chama acesa". "As relações desgastam-se e é preciso quebrar a rotina", sublinha Vânia Beliz, dando conta que um estudo internacional recente indica que "é na altura do Natal que os casais fazem mais sexo".



Lingerie e tecnologia erótica, como vibradores que se ligam ao telefone ou ao computador e que podem ser manipulados à distância, estão no topo das preferências dos portugueses que fazem as compras de Natal em sex shops.De acordo com a sexóloga Vânia Beliz, a explicação é simples: "A lingerie é um presente que os homens gostam de oferecer, pelo simples facto de isso lhes servir de estímulo. Eles são muito visuais."Depois da roupa interior, surgem os brinquedos eróticos e, de acordo com a especialista, quem gosta de tecnologia também aprecia as novidades eróticas neste campo. "Há muito que deixámos os vibradores com pilhas. Agora há uns que podem ser controlados à distância, muito utilizados para o sexo virtual. O objetivo de tudo isto é surpreender o outro", refere.