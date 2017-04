Linha do Norte com circulação de comboios cortada até ao final do dia

Linha do Norte vai continuar cortada até ao final do dia





A empresa informou que durante toda a noite, as equipas da IP e da EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, SA) estiveram a trabalhar para a desobstrução das vias de modo a permitir a reparação dos estragos causados pelo acidente ferroviário.



"Devido à sua complexidade estes trabalhos prolongar-se-ão ainda por toda a manhã e início da tarde. Só após a desobstrução completa das linhas será possível proceder aos trabalhos de limpeza e de reparação da via e catenária", é referido.



A Linha do Norte está cortada à circulação ferroviária desde as 18h10 de sábado, devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias, junto a Adémia, Coimbra, que não causou feridos.



Os passageiros estão a ser transportados de autocarro na zona afetada, retomando depois a ligação ferroviária.



A circulação na linha ferroviária do Norte vai continuar cortada no troço Pampilhosa-Coimbra B até ao final do dia desta segunda-feira, na sequência do descarrilamento de um comboio de mercadorias no sábado.No domingo, a Infraestruturas de Portugal (IP), que gere as linhas ferroviárias, tinha previsto o corte pelo menos até ao final da manhã desta segunda-feirae e já esta manhã, a mesma fonte tinha indicado que a interrupção seria por tempo indeterminado.Pelas 09:30, a IP adiantava que a circulação no troço entre Pampilhosa e Coimbra B da Linha do Norte irá manter-se interrompida até ao final do dia.