Lisboa acolhe cimeira da Maçonaria europeia

Encontro irá acontecer a 18 de novembro na capital portuguesa.

Portugal vai acolher uma cimeira da Aliança Maçónica Europeia (AME) em 18 de novembro, com várias organizações a convergirem para uma reunião que se desenrola em Lisboa, organizada pelo Grande Oriente Lusitano (GOL).



A AME é uma associação internacional inscrita no registo de transparência da União Europeia.



Segundo a informação colocada no sítio do GOL na internet, esta associação inclui 23 obediências maçónicas, designadamente de Portugal, Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo, Grécia, Turquia, Suíça, Áustria, Países Baixos, Croácia, Roménia e Polónia.



As reuniões da AME visam discutir temas lançados pela Comissão Europeia, sem interferências em assuntos de "relacionamento inter-obedencial", ainda segundo o texto do GOL.