Lisboa é a melhor cidade europeia para fazer compras de Natal

Quem o garante é o jornal britânico The Guardian, que coloca a capital portuguesa à frente de cidades como Lille, Munique ou Viena.

Por Daniela Espírito Santo | 17:35

A capital portuguesa é o melhor destino europeu para fazer compras de Natal, segundo o jornal britânico The Guardian , que coloca Lisboa em primeiro lugar de uma lista de dez cidades na Europa onde é possível fazer boas compras durante a quadra natalícia.Segundo o jornal, Lisboa é a melhor escolha porque "brilha no Natal" com a sua "árvore gigante" na Praça do Comércio, "cheira a castanhas" e há concertos "em igrejas", com diversas celebrações tradicionais e pouco comerciais que são "uma lufada de ar fresco".A publicação continua com os elogios, destacando diversas lojas lisboetas onde é possível comprar azulejos, sabão, luvas ou sapatos. "Há um sentimento retro ao comprar aqui, com muitas lojas antigas e familiares", defende o jornal.E se comprar prendas é o principal objetivo, comer também não lhe pode ficar atrás: o The Guardian sugere que se aproveite o espírito da quadra e se deguste bolo rei, massa de filhós e, claro está, bacalhau.Lisboa lidera uma lista com dez cidades europeias para os mais ávidos compradores de prendas de Natal. Segue-se Lille e Gent, em segundo e terceiro lugares, respetivamente. A lista fica completa com Munique, Copenhaga, Ledbury, Glasgow, Viena, Nápoles e, por último, Amesterdão.