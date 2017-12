Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa e Porto com cartazes de peso para a Passagem de Ano

Programas grátis na Capital e na Invicta para um Réveillon em grande.

Por Ana Maria Ribeiro e Manuel Jorge Bento | 01:30

Em Lisboa, ultimam-se os preparativos para as três noites de festa que a Câmara Municipal – este ano pela primeira vez em colaboração com a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) – está a preparar para o final do ano. As noites de 29, 30 e 31 vão ser cheias de música (e não só), e culminarão, às 00h00 de dia 1, com fogo de artifício sobre o rio Tejo, que já se tornou tradição na cidade.



A primeira noite é de fado, com um concerto de Ana Moura; a segunda, de música africana, com as prestações de Lura e Bonga (sempre às 22h00), mas como seria de prever a maior expectativa está a ser gerada em torno do concerto de dia 31, para o qual foram desafiados nomes como Ana Bacalhau, Lena D’Água, Luís Portugal e Rui Pregal da Cunha, entre muitos outros. "Toda a gente reagiu com grande entusiasmo à proposta", garante Luís Varatojo, que explica que, do espetáculo, vão constar "30 canções que toda a gente conhece".

"Estamos a preparar um espetáculo com base nos hits da música pop-rock portuguesa dos anos 80 e 90", confirma. "Canções cujos refrães toda a gente sabe cantar, mesmo que não saibam de quem são". Entre elas, vão estar ‘Dunas’, dos GNR, ‘O Corpo é que Paga’, de António Variações, ‘Paixão’, dos Heróis do Mar e ‘Capitão Romance’, dos Ornatos Violeta. Algumas das músicas vão ser interpretadas em dueto, outras serão apropriadas por vozes inesperadas. Ana Bacalhau, por exemplo, vai cantar ‘Vida de Marinheiro’, dos Sitiados, e Luís Portugal uma canção dos Táxi.



Todas as músicas serão acompanhadas por uma projeção de vídeo. "Ao longo de duas horas, vai haver muitas surpresas e será um espetáculo muito dinâmico", conclui Varatojo.



Festividades vão custar 650 mil €

Este ano, a Câmara de Lisboa vai gastar 650 mil euros nos três dias de festa. Dessa verba, 57 mil são para cartolas pretas e vermelhas (patrocinadas), a distribuir gratuitamente.



Segurança reforçada

A Polícia de Segurança Pública vai montar um sistema de segurança "como nunca visto" na cidade de Lisboa e pretende tratar a capital como se fosse "um recinto fechado de espetáculos". Quem levar mochilas para o Terreiro do Paço será revistado e haverá barreiras de cimento e estruturas com espigões metálicos para bloquear viaturas, impedindo um eventual ataque terrorista, como os que têm sido realizados na Europa.



Nomes consagrados

Além dos artistas já referidos, completam o cartaz os nomes de Marta Ren & The Groovelvets (que abrem a festa a partir das 22h00), Capitão Fausto, Ana Deus, Miguel Ângelo, Viviane, Xana e Samuel Úria. O espetáculo será apresentado por Filomena Cautela e será transmitido pela RTP 1.



Comboios a dois euros A CP - Comboios de Portugal vai disponibilizar viagens de ida e volta a dois euros nos serviços urbanos de Lisboa na madrugada de 1 de janeiro de 2018. Os comboios especiais partem do Rossio em direção a Sintra às 01h30, 02h00, 03h00, 04h00 e 05h00 e do Cais do Sodré para Cascais, às 02h00, 03h00 e 04h00.



Porto aposta em três pontos de música para todos os gostos e até às 4h00

Dezasseis minutos de fogo de artifício, à meia-noite, música de Aurea e de Amor Electro nos Aliados e dois palcos alternativos, também no centro da cidade, são as propostas de animação gratuita, pelo menos até às 4h00 do primeiro dia do ano, no Porto. São esperadas dezenas de milhares de pessoas na festa de Fim de Ano da Invicta.



O programa festivo arranca, no entanto, já no sábado à noite com um concerto dos HMB, nos Aliados, no final da Corrida de S. Silvestre. O espetáculo servirá de aquecimento para o Fim de Ano, recordando alguns dos maiores sucessos, incluindo ‘O Amor é Assim’ ou ‘Dia D’.

No último dia de 2017, a noite abrirá com Aurea. Dona de uma voz ímpar, carregada de pop e soul, a cantora marcará o ritmo na avenida, até perto da meia-noite. Depois do espetáculo piromusical, as boas-vindas ao novo ano serão dadas pelos Amor Electro, outro projeto de referência no panorama musical português e no qual sobressai a voz carismática e inconfundível de Marisa Liz, em músicas como ‘A Máquina’, ‘Rosa Sangue’, ‘Mar Salgado’ e a mais recente ‘O Meu Lugar’.



Comboios especiais

A CP vai disponibilizar comboios especiais nas linhas urbanas do Porto, com bilhetes de ida e volta a dois euros. No dia 31, circulam em todas as linhas urbanas, entre as 21h14 e as 22h57 com destino a Porto S. Bento. No regresso, partem desta estação, na faixa horária compreendida entre a 1h20 e a 5h30.



Metro sem paragens

A Metro do Porto mantém todas as linhas em funcionamento durante a madrugada de 1 de janeiro, à exceção da linha Violeta (Aeroporto), que pára à 1h00. O reforço terá início às 20H00. A Linha Azul fará a ligação até Matosinhos, com término na estação Câmara de Matosinhos.



Dobro dos autocarros

Também a STCP garante o reforço da circulação, com o dobro dos autocarros que vão para a Baixa do Porto. A Rede da Madrugada começará a operar às 21h00 e até às 05h30, nos troços de maior procura.



Concerto de Ano Novo

O já habitual Concerto de Ano Novo terá lugar na Av. dos Aliados, às 16h00 de dia 1 de janeiro, pela Banda Sinfónica Portuguesa e, este ano, com a participação do coro infantil da Academia de Música Costa Cabral.



Tal como há um ano, o réveillon do Porto terá ainda dois palcos alternativos - no largo do Amor de Perdição (Cordoaria) e na praça dos Poveiros - com o objetivo de aliviar alguma pressão nos Aliados e apresentar estilos de música diferentes. No largo junto à antiga Cadeia da Relação, os Mundo Secreto fazem a caminhada até à meia-noite e, no mesmo palco, os DJ Kyptra’92, Overule e João Dinis dão música aos foliões. Já nos Poveiros, próximo do Coliseu, o som fica a cargo dos DJ Nuno Di Rosso, Miguel Rendeiro e Freshkitos. A animação gratuita está garantida pelo menos até às 4h00.



Mais segurança e melhor mobilidade

A Câmara do Porto desenhou um plano de ação de segurança e de mobilidade para o Réveillon, com o envolvimento da Polícia Municipal, em articulação com outras entidades.