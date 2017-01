Lisboa identifica obras com risco

A identificação das obras com risco no espaço de um mês resulta da aprovação por unanimidade de uma moção apresentada pelo vereador do PSD, António Prôa.O vereador salienta que, além desta empreitada, existem outras "que decorrem em zonas onde anteriormente estiveram instaladas indústrias poluentes e cuja probabilidade de existirem solos contaminados é elevada", dando por exemplo Braço de Prata, Santa Apolónia, Campo das Cebolas ou Boavista.Perante o cheiro a químicos no Parque das Nações, o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, pediu na quarta-feira esclarecimentos à Agência Portuguesa do Ambiente e à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.O vereador pretende saber se os trabalhos em curso "permitem acautelar, após a construção, a saúde e a segurança dos futuros utentes do edifício e dos edifícios circundantes".Em anterior explicação, a José de Mello Saúde divulgou que os resíduos perigosos "foram eliminados na CIRVER da Ecodeal" e os não perigosos foram repartidos pela cimenteira da Cimpor e pelo aterro ProRESI Alenquer.