Livro ajuda crianças com cancro

Secretário de Estado da Saúde participou esta quarta-feira no lançamento de "A Matilde está Careca".

Por Edgar Nascimento e António Miguel | 19:53

O Secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo, participou esta quarta-feira no lançamento do livro "A Matilde está Careca", numa leitura às crianças internadas no IPO de Lisboa.



Segundo o secretário de Estado, o livro visa "desmistificar os medos e explicar às crianças por palavras simples que o cancro não tem que ser tão assustador ". A apresentação contou ainda com a atuação dos Doutores Palhaços, que distribuíram narizes vermelhos à crianças.

Escrito por ex-alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa (agora médicos), e com as ilustrações de José Souto Moura, a obra pretende ajudar crianças e pais a lidar com a doença.

Paula Gonçalves, mãe de um dos meninos em tratamento no IPO, tomou conhecimento do livro através do site da instituição 'Operação Nariz Vermelho' e identifica-se com a história da personagem principal.



"Praticamente é a história do Guilherme, só mudam as personagens", adianta.