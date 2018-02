Loção tónica da marca Leite de Colónia retirada do mercado

Consumidores que tenham em casa embalagens deste produto não as devem utilizar.

Por Lusa | 07:28

A venda da loção tónica da marca Leite de Colónia foi suspensa pelo Infarmed, que ordenou a retirada do produto do mercado por conter substâncias proibidas em cosméticos.



De acordo a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), as autoridades verificaram que o cosmético "Loção Tónica da marca Leite de Colónia (fórmula original de Dr. Arthur Studart), inclui na sua composição sodium borate e boric acid1", substâncias que são proibidas em produtos cosméticos.



Por este motivo, o Infarmed determinou "a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado nacional de todas as embalagens deste produto".



"As entidades que disponham de embalagens deste produto não as podem vender ou disponibilizar, devendo proceder à sua devolução", acrescenta o Infarmed, recordando os consumidores que tenham em casa embalagens desta loção tónica que não as devem utilizar.



A Leite de Colónia está no mercado desde 1948 e é uma tradicional marca brasileira de produtos para o cuidado facial.