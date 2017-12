Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Pereira veio do Brasil para conhecer os netos

Emigrante e a filha não estavam juntos há mais de 20 anos. Iniciativa ‘Natal em Casa’ é uma parceria CM/CMTV e TAP.

Por Cláudia Machado | 21.12.17

Luís Pereira, de 70 anos, vinha preparado, de fato e gravata, pronto a estender os braços aos quatro netos, que não conhecia pessoalmente. A filha, Seomara Pereira, de 37 anos, é que não esperava vê-lo, à porta da sua casa na Atalaia (Montijo) e depressa deixou cair lágrimas de alegria. Pai e filha não se viam há mais de 20 anos e estavam separados por um oceano: Luís vive no Brasil.



A família vai agora viver a época natalícia reunida, depois de ter sido uma das escolhidas pela iniciativa ‘Natal em Casa’, uma parceria entre o Correio da Manhã/CMTV e a TAP.



Luís Pereira pode pela primeira vez abraçar os quatro netos: Telmo, de 21 anos, Santiago, de 10, Rodrigo, de três e o pequeno Salvador, com seis meses.



Já Seomara recebeu "o presente que mais importa", numa altura do ano que sempre foi difícil de suportar, devido à separação do pai. "Chorei em todas as noites de Natal de tristeza, mas desta vez, se chorar, será de alegria", disse ao CM a diretora de uma escola de línguas.



"Tinha muitas saudades", acrescentou Luís Pereira, também emocionado com o reencontro.



"O Santiago não quer que o avô saia de perto dele"

"O Santiago, que tem 10 anos, está histérico por cá ter o avô. Não quer que ele saia de perto dele, só quer jogar à bola com o avô. Está a adorar", conta Seomara Pereira, que não passava um Natal com o pai desde os seis anos.



PORMENORES

Mais dois reencontros

A iniciativa ‘Natal em Casa’, uma parceria entre o CM/CMTV e a TAP, já vai na sua segunda edição. Amanhã e no sábado são revelados mais dois reencontros de famílias portuguesas.



Separados pelo Atlântico

Luís Pereira, de 70 anos, está reformado e vive em Maceió, no Brasil. Divorciou-se da mãe de Seomara, refez a vida e tem mais uma filha, de sete anos.