Macas enchem hospital em Santa Maria da Feira

Hospital de São Sebastião registou pico de procura dos serviços nos últimos dias.

Por Ágata Rodrigues e Paulo Jorge Duarte | 08:57

Um vídeo amador mostra dezenas de doentes em macas nos corredores das Urgências do Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. A situação caótica ocorreu na madrugada de ontem e o tempo de espera foi superior a três horas.



Já na segunda-feira, as Urgências das três unidades de saúde do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) tinham recebido 789 doentes. "Estávamos a triar um doente por minuto, o que é impossível para qualquer hospital.



Esperávamos um pico para esta altura, mas nunca pensámos que os número fossem duplicar. Por isso, tentamos atender os doentes da melhor forma. Estão em macas porque são sobretudo pessoas idosas que temos atendido", explicou ao CM Anabela Canhola, diretora do Serviço de Urgência do CHEDV, que admitiu a situação caótica que se viveu durante a madrugada de segunda-feira.



"O mau tempo trouxe sobretudo pessoas com infeções mais graves e, por isso, com tratamento mais demorado", acrescentou.



Ao CM, fonte do Hospital de São Sebastião garantiu já ter tomado medidas adicionais para conseguir dar resposta ao elevado número de doentes que têm procurado os serviços da unidade.



Mais utentes procuram serviços à segunda-feira

De acordo com a direção das Urgências do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, o número de utentes nas Urgências à segunda-feira é superior aos restantes dias.



Na segunda, dia 26, foram atendidos 789 doentes, enquanto que 550 foram atendidos dia 24, sábado.



Unidade hospitalar apela ao uso da linha SNS 24

Apesar de destacar que já acionou medidas preventivas de forma a melhor dar resposta a este pico de afluência, o Hospital de São Sebastião apela a que os utentes procurem primeiro contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24), antes de se deslocarem aos serviços de Urgência.



PORMENORES

Corrida às Urgências

Fonte do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) garante que o mau tempo que se verifica está a provocar uma corrida às Urgências.



Três hospitais

O CHEDV é formado por três unidades: Hospital de São Sebastião, Hospital de São João da Madeira e Hospital de São Miguel, em Oliveira de Azeméis.