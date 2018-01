Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madeira com alerta para ventos que podem chegar aos 110 km/h

IPMA avisa para a força das rajadas que vão chegar na tarde de sexta-feira.

O IMPA emitiu esta quinta-feira três avisos de alerta amarelo para o arquipélago da Madeira, que na sexta-feira e sábado vai ser afetado por rajadas de vento que podem chegar aos 110 km/h nas zonas mais montanhosas.



O primeiro alerta entra em vigor às 15h00 desta sexta-feira e avisa para a probabilidade de "vento forte de noroeste, com rajadas até 90 km/h", para a costa norte da Madeira. O vento permanece até ao final do dia de sábado. Na zona, vão também registar-se ondas de 4 a 5 metros durante a noite.



O segundo aviso diz respeito à Ilha de Porto Santo, que também sofrerá das mesmas condições difíceis de vento e de mar, nos mesmos períodos da costa norte da Madeira.



A força do vento será sentida com ainda maior intensidade nas zonas montanhosas da Madeira, onde o vento pode chegar aos 110 km/h a partir da tarde de sexta-feira.