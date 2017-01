Madeira sob Aviso Amarelo devido à agitação marítima

No Funchal, as temperaturas vão variar entre 15 e 19 graus celsius.



O IPMA prevê para hoje na Madeira céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, sendo fortes até ao início da manhã e vento moderado a forte de sudoeste, por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora, soprando forte nas terras altas, por vezes com rajadas até 90 quilómetros por hora.No Funchal, as temperaturas vão variar entre 15 e 19 graus celsius.

O arquipélago da Madeira está esta segunda-feira sob 'Aviso Amarelo' devido à previsão de agitação marítima forte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Segundo o instituto, as costas sul e norte da Madeira vão estar sob 'Aviso Amarelo' entre as 12:00 e as 18:00 de hoje devido à previsão de ondas do quadrante oeste com quatro metros, em especial no extremo oeste da ilha.O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.