Madeira sob aviso amarelo devido ao vento forte e chuva

Trovoada e rajadas até 100 quilómetros por hora colocam arquipélago sob alerta.

Por Lusa | 06:53

O arquipélago da Madeira está esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas e chuva, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o Instituto, o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo até às 15h00 de terça-feira devido à previsão de vento forte de nordeste com rajadas até 100 quilómetros por hora.



A Madeira está ainda sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, até às 12h00 de terça-feira.



Segundo o Instituto, o aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Por causa do mau tempo, o movimento no Aeroporto da Madeira esteve condicionado na segunda-feira devido à fraca visibilidade e ventos, tendo sido canceladas seis ligações e um voo divergiu para o Porto Santo.



As condições atmosféricas na segunda-feira também impediram a aeronave da Aerovip, que assegura as ligações entre as ilhas do arquipélago da Madeira, de "descolar do Porto Santo, onde ficou a aguardar uma melhoria das condições do tempo", segundo uma fonte aeroportuária.



O IPMA prevê para esta terça-feira no arquipélago da Madeira períodos de céu muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes nas vertentes norte e terras altas até ao início da tarde, e que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha e condições favoráveis à ocorrência de trovoada.



A previsão aponta também para vento moderado a forte de nordeste, por vezes com rajadas até 80 quilómetros por hora no extremo leste da ilha da Madeira até meio da tarde, e soprando forte nas terras altas, por vezes com rajadas até 100 quilómetros por hora até meio da tarde.



Está também prevista uma pequena subida de temperatura.



No Funchal as temperaturas vão variar entre os 14 e os 19 graus Celsius.