Madeira sob aviso laranja

Vento e agitação marítima deixa arquipélago em alerta.

Por Lusa | 07:01

O arquipélago da Madeira vai estar até quinta-feira sob aviso laranja, o segundo mais grave, por causa da agitação marítima e do vento e Portugal continental está todo sob aviso amarelo por causa do frio.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstas para Costa Norte da Madeira e para Porto Santo ondas de norte com entre 5 a 6,5 metros e o vento poderá soprar com rajadas até 100 km/hora.

Já o território de Portugal continental está todo sob aviso amarelo por persistência de valores baixos da temperatura mínima até ao início do dia de quinta-feira.