Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madeireiros alertam para baixo preço pago pela madeira

Produtores dizem que têm prejuízo mesmo que a madeira seja oferecida.

Por Lusa | 14:37

Dezenas de empresários do setor das madeiras do Pinhal Interior criaram um movimento para alertar para a "situação dramática" que estão a viver e exigir medidas ao Governo, anunciou este domingo Américo Baptista, porta-voz Américo Baptista, porta-voz do grupo.



O movimento, constituído por madeireiros e alguns produtores florestais, maioritariamente do distrito de Coimbra, queixa-se, sobretudo, de que o preço da madeira de trituração, paga na fábrica a 21 euros a tonelada, "não cobre os custos de mão de obra do corte, rejuntamento e transporte se o raio de ação for superior a 30 quilómetros".



"O preço que as fábricas pagam não chega para pagar o pessoal e o transporte, ficando de fora a aquisição de madeira ao produtor, que está tabelada a dez euros a tonelada", salientou Américo Baptista, porta-voz e assessor jurídico do movimento, em declarações à agência Lusa.



Com os incêndios de junho e outubro, a madeira para trituração (árvores com diâmetro igual ou inferior a 20 centímetros) tem uma expressão muito grande nos milhares de hectares de floresta ardida.



Segundo Américo Baptista, a situação neste capítulo "é tão grave que há produtores a oferecer a madeira para terem os terrenos limpos, mas os madeireiros não a cortam porque, ainda que oferecida, têm prejuízo".



Os que estão a aguentar, refere Américo Baptista, são madeireiros que estão num raio inferior a 30 quilómetros da fábrica, embora "esses também estão a deixar de contabilizar os custos com equipamentos, manutenção, seguros e amortizações", além de não terem margem de lucro.



A "situação é dramática e não vai haver limpeza das florestas, porque é incomportável retirar o material lenhoso", frisou o assessor jurídico do movimento, lembrando que com o passar do tempo a madeira vai perdendo peso e os custos com as operações de corte tornam-se mais dispendiosas.



O movimento dos empresários de madeiras exorta o Governo a rever os preços que estão tabelados, para que "possam executar o seu trabalho sem prejuízo", e defendem medidas de apoio específicas, estando a efetuar diligências nesse sentido.



Caso contrário, alertou Américo Baptista, muitas empresas vão fechar portas e deixar centenas de trabalhadores no desemprego, sem que o material lenhoso ardido tenha sido retirado das florestas nacionais.



Na região Centro, apenas duas fábricas estão a receber madeira para trituração, depois de os fogos terem destruído três outras unidades.