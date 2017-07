Mãe abraça filho retirado há 15 anos

Helena Santos perdeu os dois filhos, que foram para adoção.

Por Joana de Sales | 09.07.17

Helena Santos perdeu os dois filhos há mais de 15 anos. Tudo se passou em casa da avó dos meninos, quando brincavam na banheira. A mãe das crianças teve de se ausentar e deixou os filhos sozinhos. Quando Helena regressou, para os ir buscar, a proteção de menores já estava em casa após uma denúncia. João, na altura com 6 anos, tinha tentado afogar a irmã, Rute, um ano mais nova.As crianças foram retiradas a Helena, que ainda chegou a vê-las várias vezes, já com eles institucionalizados num colégio. Num dia de visita chegou ao local, mas João e Rute já não estavam. Tinham sido adotados. "Disseram que um dia mais tarde, quando eles fossem maiores, os podia procurar. Podia era levar um não", recordou Helena.Foi a vontade de os reencontrar que levou Helena a tentar a sorte no ‘Separados pela Vida’. No programa de ontem, amostrou o reencontro entre mãe e filho. Foi com um abraço longo e repleto de lágrimas que os dois se juntaram."Eu sabia que a minha mãe não tinha culpa de nada. Há sempre uma oportunidade", contou João, de 21 anos, que garantiu nunca ter esquecido os olhos da mãe. O jovem explicou que os pais adotivos nunca lhe falaram dela ou o deixaram procurá-la.Mas João nunca desistiu e sempre teve essa vontade. "E a mana?", perguntou Helena ao filho. João disse que isso era uma história para depois. Rute não apareceu no programa, mas a esperança é de que o reencontro de mãe e filha esteja para breve, para que a família se reúna toda de novo.