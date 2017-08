Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe acusa hospital de erro durante parto

Mulher sofreu rotura uterina e bebé ficou privada de oxigénio.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

Uma mãe, de 30 anos, vai processar o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, por entender que houve negligência durante um parto ocorrido na madrugada de 21 de junho.



Sónia Oliveira entrou no hospital às 08h00 do dia anterior e 17 horas depois sofreu uma rotura uterina. A bebé ficou privada de oxigénio e nasceu com sequelas, cuja extensão ainda é desconhecida.



"Decidiram induzir o parto, mas já do meu primeiro filho fiz uma cesariana. Não consigo fazer a dilatação e a minha bacia é incompatível com um parto normal. Não percebo porque não fizeram logo a cesariana", conta Sónia, que garante que já durante a noite a médica viu que continuava a não fazer a dilatação. "Disse-me que só no dia seguinte viria o médico para fazer a cesariana", conta a mãe.



Foi já às 23h00 que Sónia recebeu a epidural, uma vez que tinha muitas dores. Logo depois, sofreu a rotura uterina e foi alvo de cesariana.



"Senti algo rebentar dentro de mim. Disseram que a minha filha andou nos meus intestinos, costelas e fígado. Já me avisaram que a bebé pode estar cega e ter paralisia cerebral", explica a mulher.



Ao Correio da Manhã, o hospital diz que abriu um inquérito, mas garante que "os procedimentos foram efetuados no devido tempo" e que "a cesariana foi realizada no momento em que se tornou elegível face ao quadro clínico".