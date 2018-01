Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de menina de três anos lidera direção da Raríssimas

Pais de utentes da associação e funcionários formam direção.

Por Sofia Garcia | 08:36

A Raríssimas já tem nova direção. Os novos órgãos sociais, saídos da única lista candidata, foram eleitos ontem, numa assembleia geral extraordinária, com 18 votos a favor e quatro contra. A recém-eleita presidente é Sónia Laygue, mãe de uma menina de três anos, portadora de uma doença rara e que é utente da Casa dos Marcos, na Moita.



A sucessora de Paula Brito e Costa afirmou que não tem experiência associativa, mas que está empenhada em reerguer a Raríssimas. "Vai ser um grande desafio, mas estamos cheios de vontade", disse ontem.



Os novos corpos sociais são ainda constituídos por outros dois pais de utentes e dois funcionários da Raríssimas, um psicólogo da Casa dos Marcos e um fisioterapeuta da delegação do Norte da associação.



Na direção vão manter-se ainda os quatro membros remanescentes dos órgãos sociais liderados por Paula Brito e Costa, que decidiram não resignar aos cargos. A ex-presidente da associação foi afastada devido à polémica com a gestão de fundos e foi constituída arguida no âmbito de uma investigação



Os novos corpos sociais, em funções até ao final do mandato em curso (termina em 2019), vão tomar posse amanhã, às 10h00, na Casa dos Marcos.



Sónia Margarida Laygue

de 37 anos, trabalha na área de recursos humanos e vive em Alcochete com o marido e a filha de 3 anos. A menina sofre de uma doença rara, não diagnosticada, e faz tratamentos diários na Casa dos Marcos, na Moita.