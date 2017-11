Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe deu à luz em casa com ajuda dos bombeiros

Foram depois transportadas para a maternidade.

09:44

Ângela resolveu surpreender a mãe e levou a que esta tivesse um parto à ‘moda antiga’. A bebé acabou por nascer em casa, esta sexta-feira de madrugada, em Maiorca, mas a família contou com a preciosa ajuda de uma equipa dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz.



Quando os bombeiros chegaram, a mulher, de nacionalidade chinesa, de 28 anos e grávida de 39 semanas, já estava em trabalho de parto, com contrações de 2 em 2 minutos.



"O parto estava iminente. Estava a pedir apoio diferenciado ao INEM quando a menina nasceu. Limpámos a face e as vias aéreas da bebé e cortámos o cordão umbilical", conta ao CM a socorrista Ana Luísa, que manteve a temperatura de Ângela estável até à chegada do INEM.



