Mãe e filha conhecem-se em programa

Matilde e Maria Alexandra Gomes reencontraram-se no programa ‘Separados pela Vida’, da CMTV.

Por F.G. | 07:52

Matilde Gomes não via a filha, Maria Alexandra Gomes, desde setembro de 2016. Mas as duas mal se conheciam nessa altura. Isto porque Maria Alexandra foi institucionalizada na Casa Pia, em Lisboa, aos 6 anos.



As duas reencontraram-se no programa ‘Separados pela Vida’, da CMTV, emitido este sábado. "Senti muito a falta da voz da minha mãe", contou a jovem de 23 anos. Depois do encontro, Matilde pediu à filha que se mudasse de Cascais para Santiago do Cacém, para a sua casa. "Quero aproveitar todos os momentos com a minha filha, quero recuperar o tempo perdido", confessou Matilde Gomes, de 52 anos.