Mãe e filha reunidas após cinco anos sem Natal

Iniciativa do CM/CMTV e da TAP junta famílias na época natalícia.

Por Ângela Gonçalves Marques | 19.12.17

Helena Almeida não passava quadra em família há cinco anos. Mudou-se para a Alemanha em busca de melhores condições de vida para os três filhos, que ficaram em Portugal. Este ano, e pela primeira vez desde que emigrou, o Natal vai ser em casa, em Alfeizerão, Alcobaça.



A viagem estava planeada há algum tempo, mas uma avaria no carro na Alemanha obrigou a desviar as poupanças para a compra de um novo veículo. Passar as festas em família parecia uma hipótese cada vez mais distante e só um "milagre de Natal", conforme diz Helena Almeida, tornou o sonho realidade.



A emigrante foi uma das selecionadas da iniciativa ‘Natal em Casa’, uma parceria entre o Correio da Manhã/CMTV e a TAP, que permitiu que, pelo segundo ano consecutivo, algumas famílias regressassem ao país natal nesta época do ano para surpreender os familiares.



No caso de Helena, as surpreendidas foram a filha mais nova, Carolina, de 17 anos, e a mãe, Maria de Lurdes, de 70 anos. As duas não suspeitavam da chegada de Helena, que não vinha a Portugal desde o verão de 2016.



Apesar de falarem diariamente, os abraços apertados e os olhos em lágrimas no momento do reencontro mostram que as saudades eram muitas. "Não estava nada à espera disto", confessou a filha Carolina, a "bebé" de Helena, depois do abraço à mãe, nas Caldas da Rainha.



Em Alfeizerão, foi a vez de Maria de Lurdes ser surpreendida. "Nem queria acreditar quando espreitei pela janela e vi a minha filha", revelou. O regresso à Alemanha de Helena Almeida está agendado para o início de janeiro.



Mesa de jantar comprada há anos vai finalmente receber a família completa

Pouco depois da filha ter emigrado, Maria de Lurdes comprou uma mesa de jantar para reunir toda a família em dias de festa. A mesa ainda não serviu o propósito inicial, mas é já na próxima quinta-feira que a família se juntará para o aniversário de Helena, que completará 44 anos junto dos que mais ama.



A mesa de Maria de Lurdes voltará a estar recheada na noite de consoada, com as duas filhas e os três netos, Hugo, Mariana e Carolina. À mesa estará também o atual companheiro de Helena, John Severino, que na visita a Portugal aproveitou para reencontrar a filha.