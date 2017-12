Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e filho juntos no Natal ao fim de 12 anos

Iniciativa ‘Natal em Casa’ é uma parceria entre o Correio da Manhã/CMTV e a TAP.

Por Patrícia Bento | 20.12.17

Romário dos Santos Lima deixou Portugal com apenas dez anos para viver no Luxemburgo devido às dificuldades da mãe, Isabel Santos, para o criar.



Voltou a casa 12 anos depois porque, sem estar à espera, Isabel foi uma das selecionadas da iniciativa ‘Natal em Casa’, uma parceria entre o Correio da Manhã/CMTV e a TAP, que reúne pelo segundo ano consecutivo famílias que de outra forma passariam esta época festiva separadas.



"Abraçar o meu filho e saber que ele está aqui ao pé de mim não tem explicação", contou ao CM Isabel Santos, que mantém o contacto com Romário através das redes sociais, mas que nem dessa forma consegue aliviar o peso da distância.



"Nunca esperei que isto fosse acontecer. Participei mas, para ser sincera, nunca achei que tivesse esta sorte. Acho sempre que só acontece aos outros", desabafa, com as lágrimas nos olhos por poder voltar a estar junto do filho, de 22 anos.



Para Romário, tudo na visita à mãe, que vive na Pontinha (Odivelas), é quase como uma novidade, uma vez que as lembranças que guardava de Portugal eram poucas. "Lembro-me de ser muito feliz ao lado da minha mãe e quero aproveitar durante estes dias", afirma o jovem.



A família vai agora ter um Natal mais completo, com a família reunida até ao dia 27 deste mês.