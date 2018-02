Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maioria chumba propostas para proteção de idosos

Deputados pediram ao Governo que aperte fiscalização sobre os lares.

Por Bruno de Castro Ferreira | 09:49

Os partidos da chamada ‘geringonça’ chumbaram os projetos de lei e de resolução de proteção a idosos apresentados pelo CDS- –PP e pelo PAN, Pessoas-Animais-Natureza.



"Caiu a máscara a esta maioria. Esta maioria não é efetivamente para os mais velhos", disse a deputada do CDS Vânia Dias da Silva, que deu a cara pelas propostas dos centristas após as votações no Parlamento.



No Parlamento, BE, PCP e PS chumbaram a criminalização de atos que atentem contra os direitos dos idosos, nomeadamente os familiares que abandonem os parentes mais velhos no hospital. As propostas previam ainda um agravamento das penas nos crimes contra idosos.



"Esta maioria não está minimamente sensibilizada para o problema de um País onde, por dia, três idosos são maltratados e violentados", acrescentou a centrista Vânia Dias da Silva.



O Parlamento aprovou, no entanto, uma recomendação ao Executivo proposta pelos ‘Verdes’ para que aperte "a fiscalização dos lares de idosos para garantir a dignidade dos utentes".