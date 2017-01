Mais 1 092 idosos receberam o complemento solidário em dezembro

As mulheres continuam a representar o maior número de beneficiários (70%), referem os dados publicados no 'site' do Instituto da Segurança Social.A maior parte dos beneficiários desta prestação social estão concentrados nos distritos do Porto (26.129), Lisboa (23.771) e Braga (12.133).Em novembro, o Governo arrancou com uma campanha de divulgação do CSI para garantir que todos os pensionistas que necessitam tenham acesso a esta prestação social.Segundo dados divulgados em dezembro pelo Governo, a campanha já tinha chegado a mais de 100 mil potenciais beneficiários e mais de 10 mil pessoas já tinham entregado, presencialmente, nos serviços da Segurança Social, o requerimento para este apoio.O Complemento Solidário para Idosos é um apoio em dinheiro pago mensalmente aos idosos de baixos recursos, com idade igual ou superior à idade de acesso à pensão por velhice do regime geral de segurança social, ou seja, 66 anos e dois meses.O valor de referência foi fixado, este ano, em 5.084,30 euros por ano, 423,69 euros por mês, mais 0,5% face a 2016.Relativamente ao número de pensões de velhice, os dados da Segurança Social indicam que foram atribuídas a 2.034.271 beneficiários, em dezembro de 2016, mais 1.357 pensões em relação ao mês anterior e com um aumento de 0,7% considerando dezembro de 2015 (mais 14.019 pensões).Mais de metade das pensões (53%) foi atribuída a mulheres, refere o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP), na Síntese de Informação Estatística da Segurança Social, adiantando que pensões de velhice são as que têm maior expressão no total de pensões processadas pelo sistema de segurança social (68%).Quanto às pensões de sobrevivência, que representam 24% do total, foram entregues a 717.288 pessoas, em dezembro de 2016, mais 1.349 face ao mês anterior.Relativamente a dezembro de 2015, houve uma descida de 0,1% (menos 1.057 pensões).Representando apenas 8% do total, as pensões de invalidez, em dezembro de 2016, foram 239.957, com 53% pertencentes a pensionistas mulheres e 47% a homens.Comparativamente a novembro de 2016, registou-se uma ligeira redução de 0,1% (menos 311 pensões) e, tendo em conta o período homólogo, verificou-se um decréscimo de 4,3%, com menos 10.672 pensões atribuídas, refere o GEP.